В России предрекли рекордное подорожание автомобилей в 2026 году

Глава РОАД Подщеколдин: средняя цена новой машины в 2026 году вырастет на 10%
Илья Наймушин/РИА Новости

В России средняя стоимость нового легкового автомобиля в 2026 году может увеличиться на 10%, до 3,85 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Вы заметили, что во второй половине 2025 года скидки начали снижаться <…> Скидки будут [в 2026 году], но уже тех значительных скидок не будет. Это повлияет на среднюю цену по итогам года. В итоге, мы думаем, что наш прогноз около 10%», - сказал он.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее были названы самые быстро ржавеющие китайские автомобили.

