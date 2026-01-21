Учительница из Петербурга, которую обвинили в совращении мальчиков, попала в психбольницу

22-летняя учительница из Петербурга, которую обвиняли в совращении несовершеннолетних подопечных, оказалась в психиатрической больнице. Об этом сообщает Baza.

Специалисты предположили, что состояние бывшего педагога ухудшилось, поэтому госпитализировали в местное медучреждение. На данный момент она находится под наблюдением медиков.

По данным 78.ru, петербурженка сделала это еще в конце прошлого года добровольно.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее 12-летние ученики рассказали о непристойных действиях, которые она совершала в их отношении.

По данным местных СМИ, которые получили переписку в свое расположение, девушка действительно вела со школьниками диалоги на личные темы. В беседе с одним из них учительница говорила о его половом органе.

Один из учеников также называл ее «женой». Инициатором обсуждений якобы становилась педагог, которая в переписке настаивала на том, чтобы происходящее оставалось в тайне от взрослых.

Ранее учитель совращал школьниц и требовал у девочек из соцсетей непристойные фото.