На латвийском телевидении будут включать рекламу вместо выступления россиян на ОИ-2026

В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде будут транслировать рекламу
Владимир Астапкович/РИА Новости

Директор спортивных программ телекомпании Томс Цирценис заявил, что на латвийском телевидении во время выступления спортсменов из России и Беларуси будут включать рекламу. Его слова приводит LETA.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту вовсе, однако это нанесло бы вред латвийским саночникам, которые вынуждены выступать вместе со спортсменами из России… Это осознанное редакционное решение, а не техническая случайность, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — заявил Цирценис.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее стало известно об официальном показе Олимпийских игр-2026 в России.

