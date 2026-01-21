Президент Финляндии призвал провести саммит НАТО по Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб призвал провести саммит НАТО для обсуждения ситуации в арктическом регионе. Об этом он заявил в разговоре с Bloomberg.

«Сейчас нам нужно снизить накал страстей, найти выход и, вероятно, создать некий процесс, который укрепит безопасность Арктики. Я бы хотел, чтобы у нас состоялся саммит НАТО, на котором мы все бы согласились с новой структурой обеспечения безопасности в регионе», — отметил Стубб.

Также президент Финляндии понадеялся, что гренландский кризис может быть урегулирован «к концу недели». Для этого, отметил он, нужно «смягчить формулировки», а также выяснить, являются ли претензии США на остров «вопросом суверенитета» или же «вопросом безопасности». Стубб понадеялся, что «это все-таки вопрос безопасности».

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят захватить Гренландии. Однако власти острова и Дании, которой он принадлежит выступили против аннексии. Сразу несколько стран ЕС поддержали их и запустили совместную разведывательную миссию НАТО в Гренландии. Также 21 января Франция отправила запрос на проведение учений НАТО на острове.

Ранее во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине.