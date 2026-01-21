В России начали производить усовершенствованный пистолет‑пулемет ППК‑20

Концерн «Калашников» запустил производство модернизированной версии пистолета-пулемета ППК-20, доработанной с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«АО «Концерн «Калашников» приступило к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление 9-мм пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения, в том числе в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении концерна.

Внесенные изменения расширили линейку патронов, применяемых с данным оружием. Основным боеприпасом для ППК-20 остается высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, при этом пистолет-пулемет также совместим с большинством других патронов калибра 9×19 отечественного и зарубежного производства.

В концерне сообщили, что «Калашников» в полном объеме выполнил контракт 2025 года, отгрузив ППК-20 заказчику в декабре. Оружие серийно производится для российских силовых структур и поставляется на экспорт. В прошлом году объемы выпуска изделия существенно выросли, были доработаны его отдельные тактико-технические и эргономические характеристики, а также повышена технологичность производства.

Ранее «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10».