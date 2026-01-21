Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Армия

Финляндия примет участие в военных учениях НАТО

Генерал Туоминен: Финляндия примет участие в крупных учения НАТО в марте
Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

Военные Финляндии примут участие в крупных учениях НАТО в марте этого года. Об этом заявил бригадный генерал Ману Туоминен в интервью Yle.

По его словам, для финского государства крайне важно, чтобы запланированные альянсом совместные учения проводились непосредственно на финской территории.

С 12 января вертолеты финского егерского полка «Утти» проводят тренировки на юге Финляндии, на границе с Россией. Тренировочные полеты вертолетов NH90 и MD500 прошли в области Кюменлааксо.

В ноябре 2025 года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами национальных интересов. 2 октября в ходе своего выступления на Валдае российский лидер отметил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».

Ранее премьер Финляндии назвал Россию «угрозой» для Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674269_rnd_7",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+