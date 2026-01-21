Во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине

Политик Филиппо: французских солдат не должно быть в Гренландии и на Украине

Французская политическая партия «Патриоты» запустила петицию против размещения войск страны в Гренландии и на Украине. Об этом на своей странице в X сообщил лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.

Политик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Франция планирует разместить более 200 своих солдат в Гренландии и восемь тысяч – на Украине. По словам Филиппо, это происходит в то время, когда Францию «распродают по частям, она подвергается нападкам бандитов и лишается суверенитета со стороны ЕС».

«Из-за нашего членства в НАТО и ЕС мы должны вмешиваться в войны и конфликты, которые нас не касаются. Давайте заново откроем для себя смысл наших истинных национальных интересов. Ни одного французского солдата ни в Гренландии, ни на Украине», – подчеркнул он, приложив к посту ссылку на петицию.

В петиции говорится, что размещение французских войск в Гренландии грозит «эскалацией в отношениях с Соединенными Штатами», а размещением войск на Украине президент Франции Эммануэль Макрон «противостоит России», которая будет рассматривать французских солдат «как законные цели». Также в петиции спрашивается, во сколько обойдется переброска войск.

«Франция должна сосредоточиться на своих истинны национальных интересах: защите целостности своей территории во всем мире – как в материковой Франции, так и за ее пределами. Защита нашего национального суверенитета должна стать нашим абсолютным приоритетом», – подчеркнули в петиции.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, которой якобы угрожают Россия и Китай. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения к США, а европейские страны поддержали их и запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

21 января СМИ сообщили о том, что Франция отправила запрос на проведение учений сил НАТО в Гренландии, а также выразила готовность поучаствовать в них. Запрос Франции высмеял министр финансов США Скотт Бессент. Также Дания начала разрабатывать планы по отправке в Гренландию тысячи солдат.

Ранее Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках.