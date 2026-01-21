Размер шрифта
На владельца сети книжных магазинов составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде ЛГБТ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) составлен в отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом ТАСС сообщили в Йошкар-Олинском городском суде.

«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО «Грамота», — говорится в сообщении.

Организации грозит штраф до 1 млн рублей или же запрет деятельности до 90 суток.

В середине июня прошлого года суд оштрафовал директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову из-за участия в деятельности нежелательной организации. Поводом для протокола в отношении Орловой стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, изданная при поддержке белорусского Анархического черного креста. Женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Белоруссия предложила России объединить усилия для борьбы с экстремистской литературой.

