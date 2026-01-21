Размер шрифта
В СЖР сочли недостаточным наказание для разбившего мемориальную доску Политковской

Глава СЖР Соловьев: мемориальная доска Политковской – историческая память
Суд в Москве назначил штраф в тысячу рублей Александру Филиппову, разбившему мемориальную доску на доме журналистки Анны Политковской, где она жила и была убита. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что наказание – недостаточное.

«Мемориальная доска – это по сути один из вариантов памятника и ее уничтожение – это преступление против исторической памяти. Наказание — явно недостаточное – изготовление и установка мемориальной доски стоит на порядки дороже», — подчеркнул он.

18 января неизвестные разбили мемориал, установленный на доме на Лесной улице в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. 19 января вандалы разбили новую — временную табличку.

Тверской суд Москвы 21 января назначил штраф Александру Филиппову, который разбил мемориал, в тысячу рублей. Филиппов же заявил, что доска «сама упала».

Издание «Новая газета», в котором работала Политковская, пишет, что акция была спланирована и реализована группой лиц с неонацистскими взглядами. Эти же люди могли оставить плакаты на месте убийства адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой. В «Новой газете» считают, что такое преступление не должно квалифицироваться как мелкое хулиганство.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Киллер сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову. Исполнителя преступления Рустама Махмудова приговорили к пожизненному лишению свободы, он отбывает срок в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае. Организатором убийства был назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его также приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2017-м он скончался в межобластной больнице для осужденных в Вологодской области.

Ранее в Орле зумеров-неонацистов отправили под домашний арест.

