Путин поужинает в сочинском ресторане с президентом Египта

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси встретятся за неформальным ужином в одном из сочинских ресторанов, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в ресторане с глазу на глаз главы государств смогут обсудить важные темы двусторонних отношений.

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«Вечером перелет в Сочи, где состоится неформальная часть официального визита президента Египта Сиси. У них будет неформальный ужин в одном из сочинских ресторанов, что даст возможность очень спокойно, с глазу на глаз обсудить самые важные темы и двусторонних отношений, и международной, и региональной проблематики», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут встречу 17 октября в Сочи.