Экс-глава Пентагона нашел способ улучшения отношений США и России

Бывший министр обороны США Вильям Перри заявил, что отношения России и Соединенных Штатов могут быть улучшены только с помощью диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление экс-министр сделал по итогам форума «Диалог Форта Росс», который прошел в Сан-Франциско.

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«Американо-российские отношения в плохом состоянии и нуждаются в улучшении, а улучшить их можно только через диалог», — сказал Перри.

Он подчеркнул, что форум является одной из площадок диалога и призвал проводить больше подобных встреч. Также, по мнению бывшего главы Пентагона, межгосударственное взаимодействие необходимо выводить на официальный уровень.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия готова остановить визовую войну с США.