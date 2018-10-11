МИД: из-за ПАСЕ системный кризис в Совете Европы только усугубляется

В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России заявили об углублении системного кризиса в Совете Европы из-за отсутствия подвижек на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает РИА «Новости».

«Можем только констатировать, что из-за отсутствия подвижек на площадке ПАСЕ системный кризис в Совете Европы только усугубляется», — сказали дипломаты.

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В министерстве также выразили сожаление в связи с тем, что ПАСЕ «вновь оказалась неспособна подняться над предрассудками», тем самым продолжая демонтировать эту «опору общеевропейского сотрудничества».

Ранее сообщалось, что в Совфеде готовы к приостановке членства России в Совете Европы.