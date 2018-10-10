МИД назвал синхронные обвинения против России «кампанейщиной»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кампанейщиной» тот факт, что США и их союзники почти одновременно заявили о новых «кибератаках» со стороны России, передает РИА «Новости».

По ее словам, антироссийская кампания на Западе основывается лишь желании заниматься пропагандой, а заявления не имеют под собой оснований.

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«На этот раз заговорили в унисон, как по команде, в один день об очередных якобы имевших место кибератаках в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и целом ряде европейских стран. Это уже, конечно, не кампания, это уже пример кампанейщины», — заявила Захарова.

Она также отметила, что обвинительные тезисы о российских «кибератаках» годятся только для молодежи, а само дело «шито белыми нитками».

Ранее сообщалось, что в британском МИДе отказались объяснить сообщения о подготовке кибератак против России.