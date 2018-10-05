Премьер Нидерландов допустил введение новых санкций против России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил возможность введения новых санкций против России после обвинений в «российской кибератаке», пишет The Post Online.

При этом Рютте не уточнил, какие именно ограничительные меры в отношении России могут быть применены. Он добавил, данное решение следует сначала обсудить с союзниками.

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Премьер Нидерландов отметил, что уголовное дело в отношении россиян не было возбуждено, расследование проводилось спецслужбами. Поэтому, по его словам, граждан России не арестовали, а выслали из страны.

Министр выразил мнение, что разглашение деталей этой ситуации само по себе является «карательной мерой».

Ранее Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО. Также их обвинили в попытке украсть файлы по MH17.