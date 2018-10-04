В Совфеде раскритиковали обвинения России в «кибератаках»

Глава комиссии Совфеда по защите российского госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал обвинения России со стороны Нидерландов и США в «кибератаках». Об этом сообщает RT.

По его словам, данные обвинения являются «информационными консервами».

Он также добавил, что США обвиняют России из-за предстоящих выборов в конгресс.

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Климов подчеркнул, что обвинителям нужна информационная шумиха вокруг антироссийской повестки.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко отреагировал на обвинения в «кибератаках ГРУ».