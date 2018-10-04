Посол России в Лондоне отреагировал на обвинения в «кибератаках ГРУ»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что заявления Лондона о «российских кибератаках» по всему миру являются неприемлемыми. Об этом сообщает RT.

По его словам, данные обвинения безрассудны и безответственны.

Он также добавил, что Лондон не предоставил никаких доказательств.

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Яковенко подчеркнул, что за подобными обвинениями со стороны Лондона «ничего не стоит».

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне прокомментировало заявление Британии о кибератаках по всему миру, якобы организуемых Москвой.