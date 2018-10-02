Мэй ответила своему министру на сравнение ЕС и СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила своему министру иностранных дел Джереми Ханту, сравнившему Евросоюз с «подобной Советскому Союзу» тюрьмой. Об этом сообщает Reuters.

Мэй не согласилась с параллелью Ханта, когда ее попросили прокомментировать заявление министра.

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«В Европейском союзе есть страны, которые были частью Советского Союза, но сейчас они — демократические страны, и я могу заверить вас, что эти две организации — не одно и то же», — сказал британский премьер.

Ранее в Еврокомиссии главе МИД Британии после сравнения ЕС и СССР посоветовали почитать историю.