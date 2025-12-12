Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Твери

Опубликованы первые кадры после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Твери.

На видео видно сильное пламя, выбитые стекла. По информации SHOT, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Как сообщила каналу местная жительница, дрон влетел прямо в квартиру на первом этаже.

«Почувствовали сильную вибрацию, очень сильную, собственно, от нее и проснулись. И следом взрыв. Прилетело в первый этаж соседнего многоквартирного дома. Там вынесены стекла по всему подъезду», — приводит SHOT слова женщины.

Канал также отмечает, что жители многоэтажки выбежали на улицу и начали помогать выбраться из поврежденного здания соседям. Затем они стали тушить пожар.

Официальной информации пока не поступало.

