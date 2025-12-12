На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в российском городе

SHOT: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный жилой дом в Твери
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали журналистам местные жители, всего раздалось пять-шесть взрывов в разных частях города. Затем очевидцы увидели на западе населенного пункта дым от пожара.

«Один из БПЛА ВСУ врезался в первые этажи многоэтажного дома. Повреждено минимум 4 квартиры, и обломками побиты автомобили», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается о взрыве и пожаре около торгового центра на юге Твери. На место ЧП направились экстренные службы.

Официальной информации пока не поступало.

9 декабря беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

