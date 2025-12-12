Большинство россиян выступили за официальный выходной день 31 декабря

Большинство россиян (78%) выступили за то, чтобы 31 декабря сделали официальным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В нем уточняется, что эти граждане объяснили свой выбор удобством в подготовке к Новому году.

«В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать», — говорится в опросе.

В нем отмечается, что только 4% участников исследования выступили против идеи сделать последний день года выходным днем. По их мнению, необходимо переносить выходной с этого дня на другой день в году.

Опрос проводился с 28 ноября по 2 декабря текущего года. Его участниками стали 3,2 тысячи россиян из всех регионов РФ.

22 ноября глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в январе 2026 года жители России будут работать всего 15 дней из 31, но это не отразится на размере окладной части зарплат.

8 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет.

Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно.

В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

Ранее психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания.