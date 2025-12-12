На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Сочи и Туапсе сообщили о взрывах в небе

SHOT: средства ПВО уничтожают дроны ВСУ в небе над Сочи и Туапсе, слышны взрывы
true
true
true
close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в небе над Сочи и Туапсе, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе было слышно как минимум пять взрывов, а со стороны Черного моря были видны вспышки.

Отмечается, что в настоящий момент на улицах городов работает сирена воздушной опасности. Кроме того, в Сочи объявлена угроза атаки беспилотников.

На момент публикации официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил о том, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сообщение было опубликовано в 1:24 по московскому времени. Он отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее эксперт объяснил, от чего зависит количество дронов, запускаемых Украиной.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские подростки подсели на алкогольные конфеты. Почему им их продают и опасно ли это
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами