Жители Сочи и Туапсе сообщили о взрывах в небе

SHOT: средства ПВО уничтожают дроны ВСУ в небе над Сочи и Туапсе, слышны взрывы

Серия взрывов прогремела в небе над Сочи и Туапсе, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе было слышно как минимум пять взрывов, а со стороны Черного моря были видны вспышки.

Отмечается, что в настоящий момент на улицах городов работает сирена воздушной опасности. Кроме того, в Сочи объявлена угроза атаки беспилотников.

На момент публикации официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил о том, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сообщение было опубликовано в 1:24 по московскому времени. Он отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

