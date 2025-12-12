Трамп вновь анонсировал удары по наркокартелям в Латинской Америке

Трамп: США в скором времени начнут борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

Соединенные Штаты в скором времени приступят к борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы на суше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам американского лидера, с момента начала операции контрабанда наркотиков по морю уменьшилась на 92%, при этом в Вашингтоне не знают, кто составляет оставшиеся 8%.

«Положение всех причастных к этому сейчас неважное, и мы довольно скоро начнем делать это также на суше», — сказал он журналистам в Белом доме.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

