Россиян предупредили, почему «шипучки» от похмелья не работают и могут быть опасны

Так называемые шипучки — популярное средство от похмелья, производители которого обещают мгновенное восстановление, детокс и очищение печени. Однако, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий, такие средства могут быть не только неэффективны, но и опасны для здоровья.

«Похмелье — это не просто «отравление токсинами». Это комплекс физиологических реакций: организм теряет жидкость и важные минеральные вещества (электролиты); в крови накапливается продукт распада алкоголя — ацетальдегид, который вызывает неприятные симптомы; нарушается обмен глюкозы, работа вестибулярного аппарата, сбивается режим сна», — объяснила Одерий.

И никакая «волшебная таблетка», по ее словам, не способна разом устранить все эти процессы.

В составе популярных средств от похмелья обычно встречаются: аскорбиновая кислота (витамин C); электролиты (натрий, калий, магний); сахарозаменители; обезболивающие (аспирин или ибупрофен — в некоторых препаратах); различные добавки (глутамин, янтарная кислота, таурин); витамины группы B.

«В действительности помогают только вода и электролиты — они частично компенсируют обезвоживание. Остальные компоненты либо не доказали свою эффективность, либо могут быть небезопасны. Эффект «бодрости» после приема шипучего напитка — во многом иллюзия. Вот как это работает: холодная вода слегка стимулирует нервную систему; натрий кратковременно улучшает тонус сосудов; если есть кофеин — появляется субъективное ощущение бодрости. Но эти эффекты не влияют на переработку алкоголя и не ускоряют восстановление организма», — подчеркнула врач.

Кроме того, как предупредила эндокринолог, такие «шипучки» могут быть опасны для здоровья. В частности, возникают риски: проблемы с давлением — высокое содержание натрия может спровоцировать скачки давления у людей с гипертонией; раздражение желудка — сочетание кислот и других компонентов усиливает дискомфорт, который часто сопровождает похмелье; кровотечения — аспирин в составе повышает вероятность желудочных кровотечений и эрозий на фоне уже раздраженной слизистой.

«Высокие дозы витаминов группы B могут вызвать кожные реакции или даже нейротоксичность (особенно при избытке витамина B6). Кроме того, люди могут воспринимать «шипучки» как «антидот» и злоупотреблять алкоголем, не думая о последствиях», — добавила Одерий.

Чтобы облегчить похмелье, согласно доказательной медицине, есть несколько работающих рекомендаций: пить больше воды и напитков с электролитами — это помогает справиться с обезвоживанием; выспаться — сон способствует восстановлению; есть легкую, но питательную пищу — она стабилизирует уровень глюкозы в крови; при необходимости принять обезболивающие (например, ибупрофен), но только в форме таблеток и не на пустой желудок. А вот «детоксы», янтарная кислота и прочие «чудо-таблетки» не ускоряют переработку алкоголя — это миф.

«Шипучки от похмелья» — скорее маркетинговый трюк, чем настоящее лекарство. Они могут слегка облегчить симптомы за счет воды и электролитов, но не устраняют причины похмелья и несут потенциальные риски. Лучший способ избежать похмелья — умеренность в употреблении алкоголя или полный отказ от него. Заботьтесь о своем здоровье осознанно!» — резюмировала врач.

