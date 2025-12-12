На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде сделали заявление о возможном распаде ЕС

Пушков: вывод Италии, Венгрии, Австрии и Польши из ЕС стал бы концом ЕС
Bernhard Classen/imageBROKER.com/Global Look Press

Выход Италии, Венгрии, Австрии и Польши из Европейского союза означал бы конец объединения. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он обратил внимание на публикацию портала Defense One, который со ссылкой на неопубликованную версию новой американской Стратегии национальной безопасности сообщил, что в этом документе якобы содержится пункты, согласно которым Вашингтон планирует отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу, а также создать «альтернативу» G7 — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

По словам сенатора, такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании Core 5 (или C5), группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских государств и ЕС, — свидетельствует о том, что раскол между Вашингтоном и главными столицами Европы углубляется.

«Трамп со всей очевидностью воспринимает ЕС и правящий им леволиберальный клан как своего недруга, если не противника», — написал Пушков.

Также он отметил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на это.

«Ее паника понятна: вывод четырех стран из ЕС означал бы конец Евросоюза», — заявил член Совфеда.

Он добавил, что Трамп вряд ли прислушается к предупреждениям главы ЕК.

На этой неделе президент США заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в ЕС, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке политика, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы европейских стран.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

