Путин прилетел в Туркменистан

Путин прибыл с визитом в Ашхабад
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в публикации, борт главы российского государства приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как «Малая птица». У трапа лидера РФ встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.

До этого в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Политик на полях форума встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом. Также на мероприятии ожидается встреча Путина с президентами Туркмении и Турции Сердаром Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения.

