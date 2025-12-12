«Крабового короля» Кана заочно приговорили к 24 годам колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу, 12 декабря, заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно приговору, суд также назначил предпринимателю штраф в размере 5 млн рублей.

Отмечается, что срок отбытия будет исчисляться с момента его фактического задержания. С бизнесмена также взыскали 4,2 млрд рублей за контрабанду краба.

Кан покинул Россию и был объявлен в международный розыск, а также заочно приговорен к 17 годам за организацию наемного убийства. В мае 2024 года адвокат обнародовал данные о смерти предпринимателя в Великобритании, однако Генпрокуратура РФ назвала это «инсценировкой».

В конце октября текущего года сторона обвинения запросила Кану совокупно 24 года лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей.

По данным следствия, рыбопромышленник вместе с соучастниками в период с 2014 по 2019 год занимался контрабандой крабов из РФ в азиатские страны. Речь идет о Китае, Японии и Южной Корее. Всего преступная группа вывезла морские деликатесы общей стоимостью 2,6 млрд рублей. При этом товар отгружался по одной цене, а декларировался по заниженной. При реализации этой схемы Кан с соучастниками уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей.

