Ученый назвал идеальный состав пива

В состав настоящего пива должны входить хмель, вода и солод, причем последнего должно быть не менее 80% относительно всего объема зернового сырья. Об этом РИА Новости сообщил замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

«Хмель, солод и вода — это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток», — сказал он.

Отмечается, что всякий раз необходимо удостовериться, что в составе находится преимущественно хмель, а в меньшей степени — хмелепродукты. По словам эксперта, российское производство хмеля столкнулось с некоторыми трудностями в последние годы, в связи с чем в основном приходилось обращаться к импортному.

Тем не менее, в настоящее время хмелеводство в России активно развивается в Чувашии и на Алтае, где есть все необходимые условия для того, чтобы «наверстать», заключил Панасюк.

До этого представитель компании «Объединенные Пивоварни» рассказала «Газете.Ru», что сейчас в России наблюдается тренд на вкусовое и безалкогольное пиво, а также отмечается рост доверия к отечественному пиву.

Ранее врач развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах.