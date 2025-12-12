Синоптик отметил ноябрьскую засуху на юге европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству ТАСС, что в ноябре в южных регионах европейской части РФ отмечалась сильная засуха, а на остальной территории осадков выпало около и больше нормы.

Он отметил, что ноябрь значительно улучшил ситуацию в Центральном Черноземье благодаря обильным осадкам, что благоприятно скажется на озимых культурах. В то же время на юге европейской части России месяц выдался крайне засушливым: в Астраханской области выпало лишь 2 миллиметра осадков (11% нормы), в Калмыкии — 13%, а в Ростовской области — 38%.

В Ростовской области за осень выпало лишь 67% нормы осадков. Засушливой выдался ноябрь и в Краснодарском крае, где зафиксировано 30% месячной нормы, а в Крыму — 45%. Сильная засуха наблюдалась и в регионах Северо-Кавказского федерального округа: в Ставрополье выпало 20% влаги, в Дагестане — 10%, в Кабардино-Балкарии — 3%, в Чечне — 11%. В Северной Осетии и Ингушетии осадков не было вовсе. На остальной территории страны ноябрь принес количество осадков, близкое к норме или выше ее.

Днем 11 декабря Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области в пятницу после полудня начнется ухудшение погоды — синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, метель, гололедицу и резкое понижение температуры на 6–7°C. Специалист уточнил, что до полудня в столице воздух прогреется до +3...+5°C.

Ранее синоптик предупредил москвичей об «арктическом вторжении».