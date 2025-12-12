На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В еще одном украинском городе произошел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв
Vladyslav Musiienko/Reuters

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что в Одесской области действует режим воздушной тревоги.

Этой ночью взрывы также происходили в городе Павлограде Днепропетровской области.

11 декабря в Киеве возле станции метро «Харьковская» произошел взрыв. Полиция украинской столицы подтвердила эту информацию, сообщив о детонации «неизвестного устройства». Городская прокуратура квалифицировала инцидент как теракт.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.

