Власти сообщили о пострадавших жильцах многоэтажки при атаке дрона ВСУ в Твери

Королев: семь человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Твери
Павел Лисицын/РИА Новости

Семь человек пострадали при отражении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой многоквартирный дом в Твери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, передает пресс-служба правительства региона.

По его словам, медицинскую помощь оказывают шести взрослым и ребенку, осуществляется эвакуация жителей дома.

Также чиновник сообщил, что он дал поручения по организации всей необходимой помощи.

«Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — добавил врио губернатора.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. Telegram-канал SHOT писал, что в результате произошедшего не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

