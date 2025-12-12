На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, кто несет ответственность, если на вашу машину упала сосулька

Юрист Лисина: из-за упавшей на машину сосульки можно обратиться за компенсацией в суд
true
true
true
close
Shutterstock

Если на вашу машину упала сосулька, прежде всего включите аварийную сигнализацию, установите знак аварийной остановки. Затем вызовите сотрудников ГИБДД для фиксации инцидента. Европротокола в такой ситуации недостаточно — это не стандартное ДТП между автомобилями, рассказала «Газете.Ru» Софья Лисина, юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России.

«Постарайтесь собрать максимум подтверждений: записи с видеорегистратора, камер наблюдения, расположенных поблизости, письменные показания очевидцев. Детально сфотографируйте, снимите видео места происшествия: откуда упала наледь, сам поврежденный автомобиль, обломки льда или снега на нем и вокруг. Важно зафиксировать объем и характер ледяного образования», — объяснила она.

Для оценки причиненного вреда нужно обратиться в независимую экспертную организацию и поставить перед экспертом два ключевых вопроса: существует ли причинно-следственная связь между падением льда и зафиксированными повреждениями автомобиля и какова стоимость восстановительного ремонта (размера ущерба).

«Следующим шагом будет поиск ответственного лица. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме виновной стороной. Ваша задача — установить, кто несет ответственность за обрушение наледи. Это может быть собственник здания (коммерческая организация, муниципалитет) или управляющая/обслуживающая компания, которые обязаны следить за состоянием крыш и своевременно очищать их», — добавила эксперт.

Если определить собственника или обслуживающую организацию не удалось, направьте запрос в местную администрацию. Изложите суть происшествия и попросите предоставить информацию о владельце здания и организации, ответственной за его содержание и уборку.

«Получив указанные доказательства, направьте официальную претензию (письмо) о возмещении причиненных убытков ответственному лицу или организации. К претензии обязательно приложите копию экспертного отчета об оценке ущерба. Если ваши требования не будут удовлетворены добровольно, не отчаивайтесь. Вы вправе обратиться за защитой прав в судебном порядке», — резюмировала юрист.

Ранее россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках.

