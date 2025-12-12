На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили, как посчитать свою пенсию

Экономист Балынин: пенсия — это фикс-выплата плюс стоимость накопленных баллов
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Действующий порядок расчета страховой пенсии по старости достаточно прост. Для этого нужно сложить два слагаемых. Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Например, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты 8907,70 рубля. В 2026 году стоимость одного ИПК увеличивается до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты — до 9584,69 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, при условии работы по найму и ежемесячно выплачиваемой заработной плате в 59,9 тыс. рублей за 2025 год будет сформировано 2,605 ИПК. Если такое число ИПК будет формироваться в течение 25 лет, то будет сформировано 65,125 ИПК. При таком числе ИПК размер страховой пенсии в 2026 году составит 19 793,69 рубля, оценил Балынин. При 30 годах страхового стажа человек заработает 78,150 ИПК (что обеспечит в 2026 году страховую пенсию в размере 21 835,48 рубля), при 33 годах — 85,965 ИПК (пенсия будет 23 060,56 рубля в 2026 году соответственно), при 35 годах — 91,175 ИПК (пенсия = 23 877,28 рубля), при 37 годах — 96,385 ИПК (пенсия = 24 694,00 рубля), при 42 годах — 109,410 ИПК (пенсия = 26 735,80 рубля).

Балынин подчеркнул, что страховой стаж и пенсионные права формируются только при официальном трудоустройстве. Поэтому крайне важно всегда отказываться от заработной платы в конверте, заключил экономист.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал уровень справедливой пенсии для россиян.

