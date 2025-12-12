На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о желании денуклеаризации со стороны России

Трамп: Россия и Китай хотят денуклеаризации
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорил об этом c Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать», – сказал политик в Белом доме.

При этом Трамп не уточнил, когда проходили переговоры.

7 декабря шеф Пентагона Пит Хегсет во время оборонного форума имени Рональда Рейгана заявил, что в Соединенных Штатах при президенте Трампе обновят ядерную триаду. Он добавил, что Вашингтон будет тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами. Он также назвал вложения страны в вооруженные силы, происходящие при Трампе, историческими.

Выступая на оборонном форуме, Хегсет также рассказал, что военные США анализируют опыт украинского конфликта. При этом не было уточнено, подразумевается ли под этим использование беспилотных летательных аппаратов, поскольку вопрос ведущего касался именно технологий. Глава Пентагона, отвечая на вопрос о том, как будут выглядеть конфликты с развитием искусственного интеллекта , отметил, что он не заменит военнослужащих, а скорее будет применяться в сочетании с техникой и возможностями ИИ.

Ранее Трамп заявил о планах обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерного оружия.

