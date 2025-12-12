На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот в Турции

Захарова: скандал с беременностью сирот с Украины, отдохнувших в Турции, ужасает
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Скандал с украинскими сиротами, вернувшимися с отдыха в Турции беременными, ужасает. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Речь идет о программе помощи сиротам, которой руководит жена президента Украины Владимира Зеленского Елена. По словам Захаровой, эти дети становились за границей жертвами сексуального насилия.

«Это очень страшная для восприятия информация <...> Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению», — рассказала она.

Дипломат отметила, что лишь один из воспитателей был привлечен к ответственности после скандала.

4 декабря сообщалось, что две девочки-подростка 15 и 17 лет родили от поваров турецких отелей после возвращения из поездки по благотворительной программе. В украинских СМИ писали, что на программу было выделено порядка $10 млн, при этом часть средств была собрана с помощью благотворительности. После известий о беременности девочек вернули на родину и отправили учиться в техникум — они обе уже родили.

Другие участники программы рассказали, что представители посольства Украины принуждали их к съемкам видеороликов для проекта с песнями и танцами под угрозы отобрать телефоны и лишения питания. Помимо этого, детский труд в проекте постоянно использовался для создания видео для сбора средств.

Ранее депутат Рады заявил, что жена Зеленского засветилась на пленках Миндича.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские подростки подсели на алкогольные конфеты. Почему им их продают и опасно ли это
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами