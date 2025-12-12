Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот в Турции

Скандал с украинскими сиротами, вернувшимися с отдыха в Турции беременными, ужасает. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Речь идет о программе помощи сиротам, которой руководит жена президента Украины Владимира Зеленского Елена. По словам Захаровой, эти дети становились за границей жертвами сексуального насилия.

«Это очень страшная для восприятия информация <...> Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению», — рассказала она.

Дипломат отметила, что лишь один из воспитателей был привлечен к ответственности после скандала.

4 декабря сообщалось, что две девочки-подростка 15 и 17 лет родили от поваров турецких отелей после возвращения из поездки по благотворительной программе. В украинских СМИ писали, что на программу было выделено порядка $10 млн, при этом часть средств была собрана с помощью благотворительности. После известий о беременности девочек вернули на родину и отправили учиться в техникум — они обе уже родили.

Другие участники программы рассказали, что представители посольства Украины принуждали их к съемкам видеороликов для проекта с песнями и танцами под угрозы отобрать телефоны и лишения питания. Помимо этого, детский труд в проекте постоянно использовался для создания видео для сбора средств.

