Власти Москвы решили купить аэропорт Остафьево у «Газпрома»

Власти Москвы договорились о покупке аэропорта Остафьево у «Газпрома»
Reuters

Департамент городского имущества города Москвы заключил контракт с «Газпромом» о приобретении аэропорта Остафьево до 2026 года. Об этом свидетельствуют данные единого портала государственных закупок.

«Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса аэропорта Остафьево, находящегося в собственности ПАО «Газпром», — сказано в данных контракта.

Согласно информации на портале, контракт был заключен 9 декабря, а его цена составила более 2,7 млрд рублей. Срок исполнения — 29 декабря 2025 года.

Аэропорт Остафьево принадлежит компании «Газпром» и является главным пунктом базирования авиапредприятия «Газпром авиа». Аэродром обслуживает все типы вертолетов, а также самолеты Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-72 и Falcon-900. По данным Росавиации, аэропорт по-прежнему числится среди базовых аэродромов «Газпром авиа».

В апреле 2024 года на московском аэродроме Остафьево был подожжен вертолет Ка-32. Правоохранительные органы задержали четверых молодых мужчин и одну девушку в возрасте 19–22 лет, прибывших в столицу из регионов. Все они признались в содеянном. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте. Пожар произошел в ночь на 26 апреля 2024 года на стоянке «Северная», площадь возгорания составила около 30 квадратных метров; его ликвидировали пожарные аэропорта.

В январе Следственный комитет РФ завершил расследование дела. По версии следствия, подозреваемые подожгли воздушное судно по указанию куратора с Украины, сняли пожар на камеры и скрылись. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей.

Ранее в «Газпром нефти» ко Дню добровольца рассказали о реализованных проектах.

