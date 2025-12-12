Россиянам напомнили об опасности кредитов на новогодние подарки

Ближе к праздникам многие оказываются в знакомой ситуации: хочется порадовать близких и создать настроение. Но финансовая реальность бывает куда прозаичнее. Появляются мысли о кредите и начинают звучать оправдания: «ну один раз живем», «как откажешь ребенку», «не подготовился — что поделать». О том, стоит ли брать кредиты на подарки и как избежать долговой ловушки, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.
«На прямой вопрос «стоит ли брать кредит на подарки?» хочется ответить категорично: нет. Это действительно рискованный шаг. Но жизнь редко сводится к простым запретам. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что выбора просто нет: непредвиденные траты, отсутствие накоплений, давление праздников», — объяснила она.
Главная проблема здесь — эмоции. Праздничная атмосфера, маркетинг, ощущение вины — все это подталкивает к необдуманным решениям. Но у долга своя логика: его нужно вернуть, причем вовремя и полностью.
«Если кредит неизбежен, важно ограничить его размер: 5–10% от ежемесячного дохода — максимум, который не разрушит бюджет при грамотном плане погашения», — подчеркнула Волкова.
Фактически выгодных кредитов перед праздниками нет. Самый доступный инструмент — кредитная карта с льготным периодом, но именно она и становится причиной большинства долговых проблем: многие не успевают погасить долг в срок и выходят на высокий процент.
«Но если выбирать между вариантами, где занять деньги, то лучше остановиться на двух вариантах: кредитная карта — строго внутри льготного периода, а также рассрочка без переплат, где стоимость товара не завышена. Оба эти инструмента работают только при наличии дисциплины и четкого плана действий», — заявила эксперт.
И все же, прежде чем идти в банк, эксперт посоветовала провести своего рода финансовый мозговой штурм. Ведь часто решение находится быстрее и проще, чем кажется. Например, вам может подойти один из вариантов.
- Продайте ненужное. В каждом доме найдутся вещи, которые не используются и могут закрыть часть суммы.
- Привлеките деньги без процентов. Лучший долг — беспроцентный. Это может быть помощь от родственников, коллег, друзей или предоплата за вашу работу.
- Заработайте вперед. Можно заранее продать услугу или повысить стоимость там, где рынок это позволяет. Даже небольшая предоплата часто решает задачу без кредита.
- Используйте рассрочку. Только если она действительно без переплат и представляет собой честное деление суммы на части.
«Иногда сочетание этих мер полностью закрывает потребность без необходимости связываться с банком», — заявила Волкова.
Если все же вы решили взять кредит или кредитную карту, то важно заранее выстроить систему страховок против ошибок.
«Поставьте будильники и напоминания о сроках льготного периода. Прогнозируйте, когда придет доход, из которого вы погасите долг. Заложите резерв — на случай, если подарочный месяц окажется минусовым. Определите максимальный долг: только 5–10% от дохода. Выбирайте самый длинный льготный период. И распишите, когда и из каких денег вы будете платить», — посоветовала она.
При этом декабрь — сезон, когда банки активно продвигают новые кредитные продукты. Иногда можно найти карты с более длинным льготным периодом, но даже они требуют твердой дисциплины.
Если долг уже есть, важно не просто платить по графику. Нужно выйти из него как можно быстрее.
- Закройте дорогу новым кредитам. Это самое важное. Решение должно звучать так: «Я погашаю текущие долги и больше не беру новых». Никаких новых кредиток, микрозаймов, «чуть займусь, чуть верну». Это замкнутый круг, из которого нужно выходить.
- Платите досрочно — сокращайте срок. Досрочные платежи дают выбор: уменьшить ежемесячный взнос или сократить срок. И их всегда выгоднее направлять на сокращение срока.
- Платите сразу после зарплаты. Получили доход — сразу отправьте часть на кредит. Так вы не потратите эти деньги и не вернетесь в долговой цикл.
«Подарок — это эмоция. Долг — обязательство. Праздники проходят быстро, но кредит может оставаться с вами месяцами. Поэтому главный принцип прост: кредит на подарок — это крайняя мера, допустимая только при четком плане погашения и дисциплине. Если уж пришлось занимать, важно сделать это так, чтобы через несколько месяцев радость не превратилась в долговое разочарование», — резюмировала Волкова.
