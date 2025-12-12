Россиянам напомнили об опасности кредитов на новогодние подарки

Ближе к праздникам многие оказываются в знакомой ситуации: хочется порадовать близких и создать настроение. Но финансовая реальность бывает куда прозаичнее. Появляются мысли о кредите и начинают звучать оправдания: «ну один раз живем», «как откажешь ребенку», «не подготовился — что поделать». О том, стоит ли брать кредиты на подарки и как избежать долговой ловушки, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«На прямой вопрос «стоит ли брать кредит на подарки?» хочется ответить категорично: нет. Это действительно рискованный шаг. Но жизнь редко сводится к простым запретам. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что выбора просто нет: непредвиденные траты, отсутствие накоплений, давление праздников», — объяснила она.

Главная проблема здесь — эмоции. Праздничная атмосфера, маркетинг, ощущение вины — все это подталкивает к необдуманным решениям. Но у долга своя логика: его нужно вернуть, причем вовремя и полностью.

«Если кредит неизбежен, важно ограничить его размер: 5–10% от ежемесячного дохода — максимум, который не разрушит бюджет при грамотном плане погашения», — подчеркнула Волкова.

Фактически выгодных кредитов перед праздниками нет. Самый доступный инструмент — кредитная карта с льготным периодом, но именно она и становится причиной большинства долговых проблем: многие не успевают погасить долг в срок и выходят на высокий процент.

«Но если выбирать между вариантами, где занять деньги, то лучше остановиться на двух вариантах: кредитная карта — строго внутри льготного периода, а также рассрочка без переплат, где стоимость товара не завышена. Оба эти инструмента работают только при наличии дисциплины и четкого плана действий», — заявила эксперт.

И все же, прежде чем идти в банк, эксперт посоветовала провести своего рода финансовый мозговой штурм. Ведь часто решение находится быстрее и проще, чем кажется. Например, вам может подойти один из вариантов.

Продайте ненужное. В каждом доме найдутся вещи, которые не используются и могут закрыть часть суммы. Привлеките деньги без процентов. Лучший долг — беспроцентный. Это может быть помощь от родственников, коллег, друзей или предоплата за вашу работу. Заработайте вперед. Можно заранее продать услугу или повысить стоимость там, где рынок это позволяет. Даже небольшая предоплата часто решает задачу без кредита. Используйте рассрочку. Только если она действительно без переплат и представляет собой честное деление суммы на части.

«Иногда сочетание этих мер полностью закрывает потребность без необходимости связываться с банком», — заявила Волкова.

Если все же вы решили взять кредит или кредитную карту, то важно заранее выстроить систему страховок против ошибок.

«Поставьте будильники и напоминания о сроках льготного периода. Прогнозируйте, когда придет доход, из которого вы погасите долг. Заложите резерв — на случай, если подарочный месяц окажется минусовым. Определите максимальный долг: только 5–10% от дохода. Выбирайте самый длинный льготный период. И распишите, когда и из каких денег вы будете платить», — посоветовала она.

При этом декабрь — сезон, когда банки активно продвигают новые кредитные продукты. Иногда можно найти карты с более длинным льготным периодом, но даже они требуют твердой дисциплины.

Если долг уже есть, важно не просто платить по графику. Нужно выйти из него как можно быстрее.

Закройте дорогу новым кредитам. Это самое важное. Решение должно звучать так: «Я погашаю текущие долги и больше не беру новых». Никаких новых кредиток, микрозаймов, «чуть займусь, чуть верну». Это замкнутый круг, из которого нужно выходить. Платите досрочно — сокращайте срок. Досрочные платежи дают выбор: уменьшить ежемесячный взнос или сократить срок. И их всегда выгоднее направлять на сокращение срока. Платите сразу после зарплаты. Получили доход — сразу отправьте часть на кредит. Так вы не потратите эти деньги и не вернетесь в долговой цикл.

«Подарок — это эмоция. Долг — обязательство. Праздники проходят быстро, но кредит может оставаться с вами месяцами. Поэтому главный принцип прост: кредит на подарок — это крайняя мера, допустимая только при четком плане погашения и дисциплине. Если уж пришлось занимать, важно сделать это так, чтобы через несколько месяцев радость не превратилась в долговое разочарование», — резюмировала Волкова.

