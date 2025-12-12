На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на Москву

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву украинского беспилотника
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении украинского беспилотника, летевшего в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении.

Днем 11 декабря Собянин сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, атаковавших Москву.

До этого глава города сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков БПЛА задействованы столичные экстренные службы.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь с 23:00 до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

Ранее Минобороны РФ сообщило о 17 сбитых беспилотниках над регионами России.

