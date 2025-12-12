Россиянам рассказали, куда вложить деньги в 2026 году

В 2026 году целесообразно вкладывать деньги во вклады, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

«Банковские вклады остаются самым популярным и безопасным инструментом для сбережения средств, поскольку счета застрахованы АСВ на сумму до 1,4 млн руб. Сейчас банки предлагают около 16% доходности, однако если инфляция и ключевая ставка продолжат снижаться, и доходность банковских депозитов будет идти вниз, и не исключено, что к концу 2026 года уйдет ниже 10%. Чтобы зафиксировать более высокую ставку, имеет смысл открывать вклад в первой половине года», — отметила Иваткина.

По ее словам, альтернативой могут стать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, которые выпускает министерство финансов. Иваткина пояснила, что эти ценные бумаги приносят доходность, сопоставимую с классическими депозитами, но ее можно зафиксировать на более длительный период — на 3, 5, 10 и даже 15 лет. По ее словам, когда ЦБ снизит ключевую ставку, а вслед за ней пойдут вниз и ставки по вкладам, купленные ОФЗ будут радовать высокой доходностью. Эксперт добавила, что ОФЗ дорожают на снижении ключевой ставки, а значит, есть вариант заработать на росте котировок. При этом Иваткина призвала учитывать, что при повышении ставок бумаги, наоборот, дешевеют, а предсказать экономическую конъюнктуру на рынке не всегда возможно.

В-третьих, можно купить корпоративные облигации, рекомендовала Иваткина. Она пояснила, что многие из них предлагают более высокий доход в сравнении с ОФЗ. При выборе этого инструмента эксперт посоветовала отдавать предпочтение долговым бумагам компаний с высоким рейтингом — лидеров рынка — «голубых фишек». При этом стоит обходить стороной «мусорные облигации», которые выпускают компании, находящиеся в сложной финансовой ситуации, предупредила Иваткина. По ее словам, такие вложения при банкротстве компании могут просто «сгореть», поскольку инвестиции в отличие от депозитов не защищены государственной страховкой АСВ.

По мнению Иваткиной, у российского рынка акций в 2026 году есть потенциал роста, особенно если будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине, а с России будет снята хотя бы часть западных санкций. Однако точных сроков, когда это произойдет, не может дать никто, а значит, ситуация является сложнопрогнозируемой, предупредила Иваткина.

