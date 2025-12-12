В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Сообщение было опубликовано в 4:05 по московскому времени. По словам Кореняко, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за временных ограничений.