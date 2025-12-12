Россиянам назвали безопасную порцию красной икры

Икра может навредить здоровью, если забыть о чувстве меры. Чем опасна икра, кому стоит от нее отказаться и как правильно ее есть, чтобы получить только пользу, «Газете.Ru» рассказала эксперт телеканала «Доктор», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Для здорового взрослого человека безопасной порцией считается в среднем 20–30 граммов — это примерно одна столовая ложка. «Если оценивать только белки, жиры, углеводы и калорийность, то фактически мы можем смело за обед съесть 100 граммов. Вопрос лишь в том, что этот продукт отличается от обычной красной рыбы», — поясняет гастроэнтеролог.

Главный ограничитель — очень большое количество соли. Именно из-за него дозу для детей и подростков стоит уменьшить. Беременным женщинам врач советует быть особенно осторожными. «Здоровых беременных, в принципе, очень мало в наше время. Если выбирать между красной икрой и красной рыбой, то лучше использовать в рационе красную рыбу на пару или запеченную», — рекомендует Нурия Дианова.

Людям с хроническими заболеваниями икру стоит резко ограничить или исключить вовсе. В группе риска те, у кого диагностированы: гипертония; почечная недостаточность; хроническая сердечная недостаточность; подагра и нарушение обмена мочевой кислоты; мочекаменная болезнь; цирроз печени; желчнокаменная болезнь; хронический панкреатит.

Почему же скромная порция икры так важна? Все дело в ее концентрированном составе.

Соль (натрий). «Ее очень много, и поэтому это прямо может приводить к повышению артериального давления, задержке жидкости, отекам», — предупреждает врач.

Пурины. Эти аминокислотные основания противопоказаны при подагре, так как повышают уровень мочевой кислоты, провоцируют обострения и образование уратных камней в почках.

Холестерин. Людям с заболеваниями сердца стоит быть настороже.

Тяжелые металлы. Могут накапливаться в морепродуктах и оказывать токсическое действие.

Гистамины и консерванты. «Все продукты консервации обладают аллергическим потенциалом», — говорит Дианова. Они могут вызывать псевдоаллергию — покраснение лица и шеи, чувство жара, головные боли, диарею. Гистамин содержится в консервах, особенно в рыбных, где он образуется из аминокислоты гистидина. Врач советует внимательно читать состав и выбирать икру с минимальным количеством консервантов, избегая, в частности, бензоата натрия.

«В дикой икре, с одной стороны, может быть больше загрязнения тяжелыми металлами в зависимости от того, где ее ловят. Но современные технологии могут в принципе устранять такие риски», — комментирует эксперт.

Свежая икра содержит меньше консервантов, но ее срок хранения крайне мал. «Поэтому безопасность, на мой взгляд, важнее, и консервированная икра безопаснее», — заключает гастроэнтеролог. При выборе нужно обращать внимание на срок годности, место вылова и, конечно, состав.

Чтобы снизить вред жареного продукта, его нужно правильно «разбавить».

«Разбавить можно цельнозерновым хлебом. Возможно, можно нейтрализовать некое количество соли ломтиками лимона. Комбинировать нужно с другими менее калорийными продуктами, которые более пресные», — советует Дианова.

А вот сочетания, которых стоит строго избегать:

Икра + алкоголь. «Люди привыкли так употреблять, и поэтому сочетание алкоголя с чрезмерным количеством соленой икры дает колоссальную нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. На утро может быть гипертонический криз. Не стоит этого делать».

Икра + жирные соусы и сыры. Например, в японской кухне, где икру кладут на калорийный сыр «Филадельфия». «Мы просто даем слишком большое количество жиров в один момент времени в организм», — объясняет врач.

Систематическое переедание икры может иметь серьезные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе. Оно повышает риск атеросклероза из-за роста уровня «плохого» холестерина, дает хроническую нагрузку на почки из-за соли и пуринов, что ведет к плохому контролю над сердечно-сосудистыми заболеваниями и учащению гипертонических кризов.

Врач делится личным опытом: «В этом году я для себя открыла новые тарталетки… когда они делаются из различных комбинаций видов питательной муки: миндальной, кокосовой, добавляются семена чиа, кунжута, лен и киноа. Это невероятно вкусно».

Такую полезную тарталетку или кусок цельнозернового хлебца (они обычно меньше куска полезного хлеба) врач советует смазать не сливочным маслом, а спредом или мягким маргарином.

«Почему это стоит делать так? Мы в целом, когда едим икру, переедаем, плюс получаем жиры из икры и получаем из сливочного масла. Причем большое количество насыщенных жиров из масла. Кроме того, в сливочном масле содержится больше трансжиров, чем в спредах», — объясняет свой выбор врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Для примера она приводит цифры: в сливочном масле — от 2 до 8% трансжиров, а в спредах — от 0 до 2%. «Мы таким образом добавляем в наш рацион продукт, который содержит в 2 раза меньше насыщенных жиров». Такой бутерброд будет уже не таким вредным, но это не значит, что можно есть его без счета. Даже с полезными альтернативами умеренность — главное правило.

