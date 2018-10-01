Однокурсник Кавано рассказал о его проблемах с алкоголем

Однокурсник кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано рассказал о его проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Associated Press.

Учившийся с Кавано в Йельском университете Чарльз Ладингтон заявил, что кандидат на судейский пост «часто и сильно» пил.

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Кроме того, по словам Ладингтона, Кавано вел себя агрессивно и часто ввязывался в конфликты в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом запретил ФБР расследовать групповое изнасилование с участием Кавано.

Бретт Кавано — кандидат на пост главы Верховного суда США, которого выдвинул президент Дональд Трамп. В последние дни он оказался в центре скандала — его обвиняют в сексуальном насилии. Кавано дал показания в сенате США.