Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в столице Азербайджана пройдет форум регионов двух стран. Там состоятся выступления Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Также российский лидер посетит соревнования по дзюдо.

Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин намерен посетить две страны за один день. Вечером 27 сентября президент должен прибыть в Душанбе на неформальной обед.