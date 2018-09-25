МИД предупредил Киев о последствиях пересмотра договора по Азову

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МИД России предупредил, что пересмотр Киевом договора по Азовскому морю приведет к ощутимым последствиям. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

Агентство указывает, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева прекратить действие договора с Россией о статусе Азовского моря как внутреннего моря двух стран.

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Руденко подчеркнул, что это договор, как и любой другой, позволяет Украине выйти из него. Тем не менее это повлечет за собой последствия, добавил он. По словам Руденко, договор предусматривает, что движение судов регулируется законами обеих стран.

Так, в документе говорится, что военные суда иностранных государств могут входить в Азовское море только с согласия двух стран.

«Если не будет согласия Украины или России, то никакие суда иностранные туда не могут входить», — добавил Руденко.

Ранее Климкин заявил о «секретном плане» Киева по Азовскому морю.