Поклонская рассказала о жалобе в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Государственной думы России Натальи Поклонской о нарушении ее права на справедливое судебное разбирательство на Украине, передает ФАН.

Поклонская рассказала, что в составлении этой жалобы помогали юристы.

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«Сотрудниками генеральной прокуратуры Украины и судом сознательно были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства и моих прав. В подготовленной ЕСПЧ жалобе мои адвокаты указали на факты «недопуска» их к ознакомлению с материалами дела, о непризнании генпрокуратурой Украины полномочий защитников и о других грубых нарушениях права на защиту», — заявила Поклонская.

При этом она отметила, что «не испытывает иллюзий», но надеется на справедливость.

Ранее сообщалось, что юристы подали жалобу в ЕСПЧ из-за того, что Украина нарушила права депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова на справедливое судебное разбирательство. На Украине Поклонскую, Аксенова и Константинова обвиняют в госизмене.