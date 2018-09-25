Песков рассказал о серьезном экзамене для новых губернаторов

Новые главы российских регионов будут сдавать серьезный экзамен перед своими избирателями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что новоизбранным губернаторам предстоит также оправдать надежды, которые избиратели на них возложили.

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«В свою очередь, людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов, это обоюдный процесс», — добавил Песков.

Представитель Кремля также предупредил, что впереди предстоит очень серьезная работа, которая подразумевает тесную координацию с федеральным центром.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, что будет с новоизбранными губернаторами от оппозиции.