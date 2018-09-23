Появились предварительные результаты второго тура выборов в Хабаровском крае

После обработки 0,63% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует действующий глава региона Вячеслав Шпорт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

По предварительным данным, Шпорт набирает 72,84%, его соперник — кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — набирает 25,86%.

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В 20.00 по местному времени (13.00) голосование завершилось. Явка избирателей составила 42,79%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вторых туров выборов губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области.