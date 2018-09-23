Лидером Вьетнама стала вице-президент

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь взяла на себя обязанности президента страны после кончины Чан Дай Куанга. Об этом сообщает портал Tin tức 24h.

Решение об утверждении нового лидера приняла Национальная ассамблея Вьетнама. 58-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь стала исполняющей обязанности главы государства согласно конституции.

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Отмечается, что она стала первой женщиной-президентом Вьетнама. Она будет возглавлять страну до следующих выборов президента.

Ранее сообщалось, что 62-летний президент Вьетнама умер от таинственного неизлечимого вируса.