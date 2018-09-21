Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с Россией

Китай сделал резкое представление США из-за санкций за военное сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».

Об этом заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.

По его словам, китайская сторона крайне возмущена новыми санкциями.

«Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», — отметил Гэн Шуан.

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Накануне США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией. Как заявили в Госдепартаменте, в 2017 году Китай закупил у России 10 самолетов Су-35 и оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400.

«Газета.Ru» следит за реакцией рубля на санкции США в онлайн-трансляции.