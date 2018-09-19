США и Польша намерены вместе противостоять «агрессивному поведению России»

Американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда причислили Россию к одной наиболее актуальных общих угроз, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление лидеров.

Как отмечается, американско-польское взаимодействие необходимо для устранения угроз и вызовов общей безопасности, а также для экономического развития, процветания и стабильности.

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«Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России», — подчеркивается в документе.

Уточняется, что к другим вызовам безопасности относятся терроризм, распространение по миру оружия массового уничтожения, ситуация в ближневосточным регионе и контрабанда иммигрантов.

Ранее Дуда заявил о готовности выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.