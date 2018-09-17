США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына

Постоянное представительство США при ООН опровергло сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты якобы подозревают российские спецслужбы в причастности к отравлению Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство ТАСС сообщало, что постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли рассказала о содействии России северокорейским спецслужбам в убийстве Ким Чен Нама. Позднее в агентстве опровергли эту информацию, отметив, что официальный перевод ООН был неточным.

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«Нет, это неверная цитата», — добавил пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори.

Также он привел оригинальное высказывание Хейли, в котором не говорится об участии России в убийстве брата северокорейского лидера.